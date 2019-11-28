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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum' sempozyumu
6 saat önce
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" konu başlığıyla 5'inci uluslararası öğrenci sempozyumun açılışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 'İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" konu başlığıyla 5'inci uluslararası öğrenci sempozyumun açılışı yapıldı.
Sempozyum İstiklal Marşı'nın okumasıyla birlikte, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah İmam Hatip Lisesi öğrencisi Moussa Youssof'un Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık Çatlı yaptığı konuşmada, gençlerin, hayata yön verme konusunda İslam tarihindeki önemli kişileri model alabileceklerini belirterek, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.
29-29 Kasım tarihlerinde arasında gerçekleşen sempozyuma bir çok ülkeden öğrenci katılıyor. - ANKARA
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