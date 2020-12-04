Türkiye Diyanet Vakfı'ndan savaş mağduru çocuklara kırtasiye malzemesi yardımı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, iç savaş nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan ve güvenli bölgelerdeki çadır kentlerde yaşam mücadelesi verirken bir yandan da eğitimlerine devam etmeye çalışan Suriyeli çocuklara destek oluyor.

İstanbul Ataşehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ataşehir Şubesi tarafından hayırseverlerin destekleriyle toplanan eşofman takımı, kalem, silgi, defter ve çantadan oluşan kırtasiye malzemeleri, öğretmen masası, sıra ve sandalye gibi okul araç gereçleri Suriye'deki çocuklara ulaştırılmak üzere gönderildi. Ataşehir Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Şakir Pinal, Suriye'deki çocukların eğitimine katkı sunmak için başlattıkları kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü belirtti. Çocukların bir yandan zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederken, bir yandan da eğitimlerine devam etmeye çalıştığını ifade eden Pinal, "Yokluk içerisinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Çoğu zaman oturacakları bir masa, sandalye bile bulamayabiliyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bölgede okul açma çalışmalarımız sürüyor ancak çok fazla ihtiyaç olması nedeniyle bu çalışmalara destek olabilmek için Ataşehir Şubesi olarak yardım çalışması başlattık. Hayırseverlerimizin destekleriyle temin ettiğimiz 200 eşofman takımı, 550 paket kırtasiye malzemesi ve 500 öğrenci için masa, sandalye, sıra ve öğretmen masasından oluşan okul araç gereçlerini Suriye'ye gönderdik. İnşallah çocuklarımız daha rahat ortamlarda eğitim alır ve insanlığa faydalı bireyler haline gelirler" diye konuştu.

Pinal, hayırseverlerin destekleriyle temin ettikleri her türlü yardım malzemesini yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. - ANKARA