Son Dakika Haberleri: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Sudan'da "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda bin 250 büyükbaş kurban kesildi.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Sudan'da "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda bin 250 büyükbaş kurban kesildi.
Başkent Hartum, Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Sinnar eyaletlerinde 8 bin 750 kurban hissesinin dağıtımı yapıldı.
TDV gönüllüleri, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, hayır sahiplerinin emaneti bin 250 büyükbaş kurbanı dört eyalette ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktardı.
Hartum'da İslami Davet Derneği ile çalıştıklarını belirten Dadaş, "Ayrıca daha fazla insana ulaşabilmek için 20 yerel derneği de bu işe dahil ettik. Yaklaşık 25 bin aile istifade edecek." ifadelerini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı
Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 04:52:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]