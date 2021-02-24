Türkiye Diyanet Vakfı, Nijer'de 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Nijer'de 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesi hizmete açıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre Vakıf, Afrika başta olmak üzere temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan coğrafyalarda su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, bölgede yaşayanları suya kavuşturuyor.

Bu kapsamda, Vakıf tarafından Nijer'de 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesi hizmete sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, dünyada kalıcı bir eser bırakmak isteyen hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç duyulan ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtıklarını belirtti.

"Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında, 2015-2020 yıllarında 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, 6 milyondan fazla kişinin istifadesine sunduklarını bildiren Açık, şunları kaydetti:

"Su kuyusu açma çalışmalarımız 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz şu an arazide. Nijer'de Ngongatare, Bolgutu, Sirfey, Gubava, Sinakora, Margubena, Sauna, Verinkufafa, Gadirkadiga, Baraya, Dubalma, Babadey, Kobadey, Tondibange, Tatalun, bölgelerinde 15 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin daha açılışını yaptık. Güneş enerjisi ile çalışan ve ortalama 50 ila 250 metre derinliklere sahip su kuyusu ve vakıf çeşmelerimizden yaklaşık 105 bin kişi faydalanacak. Uzun yıllar boyunca bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak su kuyularımızın bakım ve onarım işlemlerini de bölgedeki partner kuruluşlarımızla yürütüyoruz. Açtığımız su kuyularıyla bir anlamda vakıf geleneğini canlı tutarak ecdat mirasını yaşatmış oluyoruz. Hayırseverlerimiz de bu konuda Vakfımıza çok büyük bir teveccüh gösteriyor. 2021 yılı itibarıyla toplamda 5 ülkede 38 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtık. Milletimizin bağışlarını hızlı bir şekilde planlayarak ihtiyaç duyulan ülkelerde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıyor, insanların suya erişmek için kilometrelerce yol yürümesinin önüne geçmiş oluyoruz."

Açık, su kuyusu ve vakıf çeşmesi bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bagis.tdv.org adresinden istedikleri miktarda bağışta bulunabileceğini ifade etti.