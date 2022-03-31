Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı

31.03.2022 19:04
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtımına başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hayırseverlerin verdiği emanetleri teslim etmek için Nijerya'ya geldiğini belirtti.

Eniç, ramazan öncesinde Nijerya'nın Kano eyaletindeki 4 bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtıklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda paketi dağıtacaklarını kaydeden Eniç, "Kano eyaletinde 900 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmakla başladık. Burada ayrıca su kuyusu projesi için saha araştırması yaptık." dedi

Eniç, buradaki insanların gıdaların ne kadar ihtiyacı olduğunu gördüklerine işaret ederek, "İnsanların mutluluktan havaya uçtuklarını gördük ve tabii ki bu da bizim ramazan bereketini paylaşmamızdaki en büyük nedenlerimizden biri, bizi da çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Afrikalıların yanında bulunduğunu dile getiren Eniç, yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da ramazan yardımı dağıtımına başladı - Son Dakika


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