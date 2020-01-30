Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'daki Arakanlı çocuklara umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'daki Arakanlı çocuklara umut oldu - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'daki Arakanlı çocuklara umut oldu

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Pakistan'ın Karaçi şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı destekleriyle Arakanlı öğrencilerin eğitim gördüğü ZEST okullarını ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Pakistan'daki Arakanlı çocuklara umut oldu, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Pakistan'ın Karaçi şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı destekleriyle Arakanlı öğrencilerin eğitim gördüğü ZEST okullarını ziyaret etti.


Açık, Pakistan ziyareti kapsamında ilk olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın partner kuruluşu Beytüsselam Derneğince her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor ile eğitim alanlarındaki olimpiyatın kapanış ve ödül törenine katıldı.


Dereceye giren öğrencilerle yakından ilgilenen Açık, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.


Açık, daha sonra Pakistan'daki bir diğer partner kuruluş olan NGO World Vakfı ile eğitim alanında ortak yürütülen ve Arakanlı çocuklara yönelik gerçekleştirilen, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının da eğitim gördüğü ZEST okullarındaki faaliyetleri yerinde görerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Bu okullarda eğitim gören öğrencilerin İngilizce, bilgisayar teknikleri ve farklı becerileri bir arada öğrenebileceği TVW Topluluk Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Açık, merkez sayesinde öğrencilerin sağlık, hijyen ve diğer alanlarda bilgiler edinerek, farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atabileceğini söyledi.


Türkiye Diyanet Vakfının her zaman eğitimi öncelikli projeler arasında gördüğünü ifade eden Açık, "Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında çocukların toplumsal olaylar nedeniyle eğitimden mahrum kalmaması adına partner kuruluşlarımızla birlikte okullar açıyoruz. Pakistan'da da kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalmış Arakanlı ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam etmesi için ZEST projesiyle böyle bir ortamı oluşturduk. Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Arakanlı mülteci ailelerin çocuklarının eğitim hayatlarına devam etmesi için başlattığımız proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri her geçen gün büyüyerek devam ediyor. 2015 yılında Pakistan hükümeti tarafından sertifika verilen öğretmenlerin destekleriyle başlayan proje bugün 100'ü aşkın derslikle binlerce Arakanlı öğrencinin eğitim sürecine katkı sunuyor. Öğrenciler okulda Urduca, İngilizce, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Kur'an-ı Kerim dersleri görüyorlar. Bu anlamda ZEST okullarındaki öğrenim gören çocukları yetiştirmedeki olağanüstü rollerinden ötürü öğretmenlerimize, toplum öncülerine, kardeş Pakistan halkına ve projeyi sürdürmemizde büyük katkıları olan partner kuruluşumuz NGO World Vakfına teşekkür ederim" dedi.


Açık, daha sonra başarı gösteren öğrencilere, öğretmenlere ve proje ekibine katkılarından dolayı sertifika ve plaket takdim etti. - ANKARA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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