Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak

12.04.2021 10:56
Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yardım ulaştırdıkları insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hayata dokunan her alanda faaliyet yürütmeyi kendilerine hedef olarak koyduklarını ve çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Ramazan yardımları için 75 ülkede umutla yolumuzu bekleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan ülke ve bölgelerde de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmaları yürütecek.

Bu kapsamda 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışını gerçekleştirerek, temiz içme suyuna erişmekte çok büyük sıkıntılar yaşayan insanları suya kavuşturmuş olacağız. Açılacak bu çeşmelerimizden 1 milyondan fazla kişi istifade edecek. Suya erişemediği için cenazelerini yıkayamayan, dini vecibelerini yerine getirebilmek için teyemmüm yapmak zorunda kalan kardeşlerimizin bu sıkıntılarını, açtığımız su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle gidermiş oluyoruz."

139 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin bakımı yapılacak

Açık, 2015-2020 yılları arasında 32 ülkede 440 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanlığın hizmetine sunduklarını, bu kuyuları açtıktan sonra bakım ve onarımlarını da bölgelerdeki partner kuruluşlarla birlikte takip ettiklerini vurguladı.

Kuyuları açıp kendi hallerine bırakmadıklarını uzun yıllar boyunca bölge halkının ihtiyacını karşılayabilmesi için sürekli bakımlarını yaptıklarını belirten Açık, şöyle devam etti:

"Yine ramazan yardımları için ülkelere giden ekiplerimiz, 19 ülkede daha önce açtığımız 139 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin de kontrollerini gerçekleştirecek. Herhangi bir olumsuzluk varsa bunun giderilmesi için çalışma yapılacak. 50-500 metre derinliklere sahip, güneş enerjisi ile çalışan ve büyüklüğüne göre 10 ila 50 ton kapasiteli deposu bulunan su kuyusu ve vakıf çeşmelerimiz, sadece insanların değil, bölgedeki tüm canlıların hayata tutunmasını sağlıyor."

Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak - Son Dakika


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