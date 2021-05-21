TDV Ramazan'da 1,9 milyon kişiye yardım ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında 1 milyon 916 bin ihtiyaç sahibine Türk milletinin emaneti olan yardımları ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bir dönemde millet olarak yine mazlum ve mağdurları sahipsiz bırakmayarak Ramazan ayını huzurlu geçirmelerine vesile olduklarını söyledi. "Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla hareket ederek dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini dile getiren Açık, "İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan vakfımız, bu ramazan ayında da ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliği gerçekleştirdi. Dilimiz, rengimiz farklı olsa da ay yıldızlı bayrağımızın kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Korona virüs salgınının yaşandığı ve insanların zor günler geçirdiği böyle bir dönemde hayırseverlerimiz alicenaplığını bir kez daha gösterdi. Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde yardımlaşma ve dayanışma sözde değil fiiliyatta zirve yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

Açık, Türk milletinin desteğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "İnsanlarımız belki de zor durumda ancak komşusunun daha zor durumda olduğunu düşünerek ekmeğini bölüştü. Korona virüs döneminde ihtiyaç sahibi arttı, bunun yanında bağış yapan vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı ve veren el ile alan el arasında köprü olduk" dedi.

1,9 milyon kişiye 78,3 milyon TL tutarında yardım yapıldı

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetlerle Ramazan'ın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını ifade eden Açık, şunları kaydetti:

"2021 yılı Ramazan programımız kapsamında yurt içinde bin 3 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 80 bin 465 gıda paketi, 120 bin 114 alışveriş yardım kartı, 30 bin 418 bayramlık kıyafet hediye ederek 1 milyon 221 bin kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 75 ülke 207 bölgede 125 bin 835 gıda paketi, 53 bin 350 iftar-kumanya paketi ve 13 bin 375 bayramlık kıyafet dağıtarak 695 bin 900 mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplamda 1 milyon 916 bin kardeşimize 78,3 milyon TL tutarında yardım ulaştırmış olduk." - ANKARA