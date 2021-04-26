Türkiye Diyanet Vakfı, Sırbistan'da ramazan paketi dağıttı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Balkan ülkesi Sırbistan'da ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi ulaştırdı.
Başkent Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde düzenlenen dağıtım programına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic katıldı.
İçinde temel gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu paket yardımının ramazan boyunca devam edeceği ifade edildi.
Dağıtımda 50 ramazan paketinin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtilirken ramazan boyunca Sırbistan'da 1000 paketin ihtiyaç sahibi aileye teslim edileceği kaydedildi.
Öte yandan TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Sırbistan'daki öğrencilere Kur'an-ı Kerim de hediye edildi.
Kaynak: AA
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