Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yapacak - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yapacak

31.03.2022 20:31
Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda Sudan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinin bulunduğu 2 bin 500 koli ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda Sudan'ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinin bulunduğu 2 bin 500 koli ulaştıracak.

TDV ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) gönüllüler, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da katıldığı programda, başkent Hartum'da 200 yetimin ailesine gıda malzemelerinin bulunduğu koli dağıttı.

Büyükelçi Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin öneminden bahsederek, bu alanda Türkiye olarak birçok çalışma yürüttüklerini ve bu konudaki destek taleplerine kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Diyanet İşleri Başkanlığı, onun bünyesindeki TDV ve Almanya'daki gurbetçi Türk kardeşlerimizin oluşturduğu Diyanet Türk İslam Birliği (DİTİB) teşkilatı bünyesindeki kardeşlerimiz ile birlikte Sudan'da 2 bin 500 aileye gıda paketi teslimini hedefliyoruz. Sudan'daki Türk STK'larımız aracılığıyla da toplamda 6 bin civarında gıda paketi dağıtımı gerçekleştirilecek." dedi.

Şen, "Başkent Hartum'un yanı sıra Güney Kurdufan, Darfur, Kesele, Port Sudan ve kuzeyde dağıtımlar gerçekleştirilecek. Hayırseverlerimize buradaki ihtiyaç sahibi aileler adına teşekkür ediyoruz. Yaptıkları yardımın bulduğu karşılığı görseler daha fazla yardım yaparlar, buna hepimiz şahidiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'den gelen TDV gönüllüsü Mehmet Fatih Demir, "Müslümanlar kardeştir şiarı çerçevesinde TDV'nin 2022 yılı ramazanda gıda dağıtımı kapsamında Türkiye'deki kardeşlerimizin yardımlarını Sudan'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak için TDV olarak buradayız. Tek amacımız, gayemiz Sudanlı kardeşlerimizin rahat ve huzurlu bir ramazan geçirmelerini temin etmek. Yardımlarının TDV'nin emin elleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DİTİB gönüllüleri olarak Sudan'da bulunduklarını belirten DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan da birlik olarak 48 ülkede ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Özcan, bağışçılara teşekkür etti.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Sudan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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