Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da okul ve su kuyusu açtı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da okul ve su kuyusu açtı

7 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk hayırseverlerin destekleriyle Sudan'da bir okul ve dört su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Sudan'da okul ve su kuyusu açtı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk hayırseverlerin destekleriyle Sudan'da bir okul ve dört su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Hartum Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezire eyaletinin Medeni kentinde Küçükçekmece Müftülüğü vasıtasıyla üç su kuyusu, Mavi Nil eyaletinin Damazin şehrinde de bir okulun yapımının tamamlanarak hizmete açıldığını, 200 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldığını söyledi.

Kardeşlik duygusunu yaşatmak için buralarda olduklarını belirten Dadaş, Berlin Din Hizmetleri Ataşeliğinin de TDV aracılığıyla Damazin'de bir su kuyusu açtırdığını, ayrıca bir Kur'an kursunun yatakhanesinin tefrişatını tamamladığını kaydetti.

Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel de "Kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümü ve bizlere olan muhabbetini görmek bizleri mutlu etti. Bu manzara, sadece Sudan'da değil tüm dünyada daha fazlasını sunmak için gayretimizi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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