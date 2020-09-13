Son dakika! Türkiye Diyanet Vakfı, Sudan'da sel mağduru 700 aileye yardım dağıttı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'daki sel felaketinde büyük zarar gören Kuzey eyaletine bağlı Meravi kentinde 700 aileye yardım malzemesi dağıttı.

TDV başta olmak üzere onlarca Türk Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Sudan'ın farkı bölgelerinde hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu evleri su altında kalan ve yıkılan ailelere insani yardım ulaştırıyor.

Hartum Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sudan'da sel felaketinin açtığı yaraları bir nebze olsun kapatmak için yaptığı yardımların son faaliyeti Meravi şehrinin Zuma bölgesindeki üç ayrı köyde icra edildi. Bu bağlamda selden etkilenen 700 aileye içinde battaniye, cibinlik, hijyen malzemesi ve gıda maddeleri bulunan yardım paketleri dağıtıldı." ifadesini kullandı.

TDV, iki gün önce de Umdurman'ın Şigle bölgesinde yerel derneklerle iş birliği içinde selden mağdur olan 400 aileye gıda maddeleri dağıtmıştı.

Sudan'da meydana gelen ve yüzden fazla insanın hayatına mal olan, 70 binden fazla evin yıkılmasına sebep olan selde, bu ülkede bulunan Türk Kızılay, TDV, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ribat İnsani Yardım Derneği, Hayrat Vakfı, Risale-i Nur Merkezi ve Türk-Sudan İş Adamları Derneği (TÜRSİAD), mağdur ailelere 500 bin dolara yakın destekte bulundu.

Türk STK'lar, içinde gıda maddeleri bulunan koli ve hijyen paketinin yanı sıra, kurban, sıcak yemek, soğuk ve sıtmadan korunmak amacıyla battaniye ve cibinlik gibi yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Sel ve taşkınlarda 106 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 103 kişi hayatını kaybetti.

Seller nedeniyle 56 kişi yaralandı, 70 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, geçen hafta cumartesi sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.