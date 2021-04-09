Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak

09.04.2021 12:22
Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak, System.String[]

Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağduru ailelere yardım eli uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da da İdlib, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak.

Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağduru ailelere yardım eli uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da da İdlib, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Ramazan'ın manevi iklimini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Veren el ile alan arasında köprü vazifesi kurduklarını ve zenginle fakiri bir araya getirdiklerini belirten Açık, yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı, tokun açın halinden daha iyi anlayabildiği bir ay olan Ramazan'da Suriyeli savaş mağduru ailelere Türk milletinin yardımlarını ulaştıracaklarını ifade etti. Suriye'de 10 yıldan bu zamana kadar gıdadan barınmaya, giyecekten yakacağa, eğitimden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar hayata dokunan her alanda yardım çalışması yürüttüklerini dile getiren Açık, "Ramazan ayında da inşallah savaş mağduru ailelerimizi yalnız bırakmayacak, oruçlarını sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde tutabilmelerine yardımcı olacağız. Bu kapsamda İdlib, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 30 bin kişiye iftarlık dağıtacağız. 10 bin aileye içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı gıda kolisi ulaştıracağız. 2 bin yetim çocuğumuza da bayramlık kıyafet hediye edeceğiz. Hayırseverlerimizin destekleriyle büyüğünden küçüğüne kadar halkın her kesimini sevindirmiş olacağız. Ramazan'ın bereketini savaş mağduru ailelerimize ulaştırarak onların dualarını almış olacağız" şeklinde konuştu.

"Türk milletinin sevgi, şefkat ve merhamet elini ulaştırıyoruz"

Ailesi dağılmış, yurdundan, vatanından ayrılmak zorunda kalmış savaş mağdurlarının çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini ve yapılacak en küçük yardıma dahi ihtiyaçları olduğunu ifade eden Açık, şöyle devam etti:

"Özellikle yetimler, çocuklar kendilerine uzatılan bir yardım eline, şefkat eline aç durumdalar. Biz sivil toplum kuruluşları aslında sadece bir koli veya bir kıyafet, yakacak götürmüyoruz. Türk milletinin sevgi, şefkat ve merhamet elini ulaştırıyoruz. Bunu o kadar derinden hissediyorlar ki yardım götürdüğümüzde yanımızdan ayrılmak istemiyorlar. Aslında ulaştırdığımız yardım kolilerinden çok oraya giden yardım dağıtan görevli ve gönüllülerimizle ilgileniyor, onlarla vakit geçirmek istiyorlar. İşte bu o bölgedeki çocukların, insanların Türkiye sevdalısı bireyler olarak yetişmesine de imkan tanıyor. Bu yönüyle de götürdüğümüz yardımlarla ülkeler, milletler arası gönül köprüleri kurmuş oluyoruz."

Açık, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ramazan yardımlarına katkıda bulunmak isteyen vatandaşların online olarak bagis.tdv.org adresinden veya bankalar aracılığıyla bağışta bulunup ihtiyaç sahiplerine Ramazan coşkusu yaşatarak yetimlerin yüzlerini güldürebileceklerini söyledi. - ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de 30 bin kişiye iftarlık dağıtacak - Son Dakika


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