Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı

25.02.2022 12:33
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yılbaşından bu yana Suriye'de yaklaşık 80 bin aileye yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yılbaşından bu yana Suriye'de yaklaşık 80 bin aileye yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Açık, yazılı açıklamasında, Suriye'de son yılların en büyük dramının yaşandığını ve çetin geçen kış şartlarında savaş mağduru ailelerin zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştığını belirtti.

Vakıf olarak milletin destekleriyle Suriyelilerin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Açık, "2022'nin başından itibaren, ağır kış şartlarının da etkisiyle çocukların donma korkusuyla yatağa girdiği, anne ve babaların çocuklarının donmaması için nöbet tutmak zorunda kaldığı bir dönemde yardım seferberliği başlattık." ifadesini kullandı.

Bu seferberliğe vatandaşların ciddi katkı sağladığına işaret eden Açık, yüzlerce tırdan oluşan yardımları Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Açık, toplanan ayni ve nakdi yardımların İdlib, Azez, Mare, Elbab ve Cerablus bölgelerinde toplam 113 noktadaki ailelere ulaştırıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"2022'nin başından itibaren 1,5 aylık süre içerisinde yaklaşık 80 bin aileye yardım götürdük. Bu kapsamda 2 bin 41 ton kömür, 4 bin 43 soba, 26 bin 362 battaniye, 6 bin 36 gıda kolisi, 2 bin 600 temizlik paketi, 9 bin 500 kişiye mont, hırka, bot, atkı, bere, eldiven gibi kışlık kıyafet dağıtımını gerçekleştirdik. Çok şükür çocuklarımız donma korkusu olmadan yastığa başını koyabiliyor."

İhsan Açık, "İyilik Konutları" projesi kapsamında da bu zamana kadar 6 bin 214 konutu tamamlayarak aileleri daha sıcak ve yaşanabilir bir ortama taşıdıklarını belirterek, vatandaşların "bagis.tdv.org" adresinden istedikleri miktarlarda bağış yapıp iyilik seferberliğine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdı - Son Dakika


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