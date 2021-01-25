Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 105 öğrenciyi daha mezun etti.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'deki Ömer Bin Abdülaziz Camisi'nde kursu başarıyla tamamlayan 105 öğrenci için tören düzenlendi.

Yılın ilk hafızlarının mezun edildiği törene Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, TDV Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de bin Kur'an kursu hocasıyla 2021 yılında 900 hafıza icazet töreni planladıklarını belirtti.

Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının bölgedeki eğitim ve yardım faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana, eğitim, gıda, barınma ve sağlık yardımlarında bulunuyor.