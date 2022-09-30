"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja ile Kano eyaletinde ülkenin yerel diline çevrilen 2 bin Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

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