TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Şanlıurfa Kadın Kolları ve gönüllüler, kentte eğitim gören yetim öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir tarafına yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, yetim çocukları unutmadı. Şanlıurfa Kadın Kolları, "Unutursam Yetim Kalır" projesi kapsamında yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yardım verilecek yetim çocuklar büyük bir titizlikle belirlendi.

Şanlıurfa İl Müftülüğü binasında gerçekleştirilen dağıtıma yakınlarıyla gelen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite de eğitim ve öğrenim gören 127 öğrenciye kırtasiye malzemeleri teslim edildi.