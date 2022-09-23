TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı

23.09.2022 11:48
TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Şanlıurfa Kadın Kolları ve gönüllüler, kentte eğitim gören yetim öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Şanlıurfa Kadın Kolları ve gönüllüler, kentte eğitim gören yetim öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir tarafına yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, yetim çocukları unutmadı. Şanlıurfa Kadın Kolları, "Unutursam Yetim Kalır" projesi kapsamında yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yardım verilecek yetim çocuklar büyük bir titizlikle belirlendi.

Şanlıurfa İl Müftülüğü binasında gerçekleştirilen dağıtıma yakınlarıyla gelen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite de eğitim ve öğrenim gören 127 öğrenciye kırtasiye malzemeleri teslim edildi.

YORUMLAR
500
MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:32 Geçen yıl evlenen ünlü şarkıcı Tuğba Özerk boşanma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement