Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'da su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) KOMAŞ'a bağlı İzmir Bornova Koleji öğrencilerinin biriktirdiği harçlık ve hayır çarşısından elde edilen gelirle, Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyeti'nde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, başkent Lome'ye 650 kilometre mesafedeki Ayaba köyünde açılan ve güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu ile çeşme, bölge halkının uzun yıllar temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, iki yıl önce Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında temiz içme suyu sıkıntısı yaşayan insanlara yardımcı olabilmek amacıyla "Yaşama Sen de Destek Ol" kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Öğrencilerin ve ailelerin projeyi sahiplendiğine işaret eden Tay, "İki yıl sonunda damlaya damlaya göl oldu ve 66 bin 600 lira topladık. Öğrencilerimizle birlikte topladığımız bu miktarı Türkiye Diyanet Vakfına Afrika'da su kuyusu açılması için bağışladık. Bu sayede binlerce kilometre uzakta yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattık." ifadelerini kullandı.