Türkiye Diyanet Vakfı UİHL ve UİLP burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı UİHL ve UİLP burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı UİHL ve UİLP burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak

7 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı UİHL ve UİLP burs başvuruları 1 Şubat'ta başlayacak, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de öğrencilere desteklerini sürdürüyor. Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için başvurular, 1 Şubat'ta başlayacak.


Kur'an kurslarından hafızlık eğitimine, imam hatip lisesinden üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar eğitimin her kademesinde desteklerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenciler ile dünyanın 111 ülkesinden, farklı burs programlarında uluslararası öğrenciye eğitim desteği veriyor. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İmam Hatip Lisesi (UİHL) ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programlarında (UİLP) Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için başvurular, 1 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Başvurular, https://diyanetburslari.tdv.org adresinden yapılabilecek ve başvurularla ilgili detaylı bilgi bu adresten alınabilecek. Burs başvuruları 15 Mart 2020'de sona erecek.


3 bin 120 uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor


Türkiye Diyanet Vakfı eğitim desteğiyle hali hazırda lise, lisans ve lisansüstü düzeylerde 65 eğitim kurumunda, 14 ilde, 7 burs programında, 109 ülkeden toplam 3 bin 120 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Ayrıca, bu uluslararası burs programlarından şimdiye kadar 8 bin 395 öğrenci mezun olarak ülkelerine dönmüş durumda. Bu öğrenciler Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri olarak da görev yapıyor. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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