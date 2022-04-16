Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı

16.04.2022 16:55
Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tanınmış gönüllüleriyle ramazan ayı yurt içi yardım etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tanınmış gönüllüleriyle ramazan ayı yurt içi yardım etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Ramazan dolayısıyla Türkiye genelindeki 1003 şubesi ile vatandaşlara yardım ulaştıran TDV gönüllüleri, yurt içi çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

Sarıyer ilçesindeki ramazan kolisi dağıtım programına milli basketbolcu Furkan Aldemir, iş insanı Suna Özdemir, yazar Feridun Özdemir ve oyuncu Burak Haktanır katıldı.

TDV gönüllüleri, önceden hazırlanan ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim etti.

Vakfın daha önce yurt dışında gerçekleştirdiği yardım etkinliklerine de katılan ünlü isimler, ihtiyaç sahipleriyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı - Son Dakika


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