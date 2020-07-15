Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi üyeleri, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ile 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi üyeleri, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ile 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin dördüncü yılında, 55 TDV üyesi Saraçhane'den bisikletleriyle 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi.

Programa katılan İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, burada yaptığı açıklamada, şehitlerin ruhlarını şad etmek ve onlara karşı görevlerini yapmak adına bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesinin, Beyoğlu Müftülüğüne bağlı Beyoğlu İlçe Müftülüğü Bisiklet Kulübü olduğunu ifade eden Maşalı, "Bu bisiklet kulübüne üye 55 kardeşimiz bugün Şehzadebaşı'ndan hareket ettiler. Oradan İl Emniyet Müdürlüğüne uğradılar. İl Emniyet Müdürlüğümüzde polislerimize mushaf ve bayrak takdiminde bulundular. Oradan hareketle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek şu an şehitlerimizin makamına ulaştılar." dedi.

55 kişiyle şehitlerin ruhlarına hitaben 251 hatmi şerif okuduklarını, hatmi şerifin dualarını yapacaklarını ifade eden Maşalı, şöyle konuştu:

"Şunu özellikle ifade etmem gerekir. Bu tarz kalkışmalara bir daha bu ülkenin muhatap olmaması için öncelikle gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip, ülkeye aidiyeti güçlü, milletine bağımlılığı kuvvetli bireyler olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Türkiye Diyanet Vakfı olarak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak genç kardeşlerimizle bu tarz, gençliğin dünyasına hitap eden, onlarla aramızdaki kardeşliği pekiştiren süreci daha kuvvetli bir şekilde işleteceğiz.

Hain darbe girişiminde bulunanlara baktığımız zaman en temel vasıflarının istismar olduğunu görürsünüz. Dini değerleri istismar etmişlerdir. İstismar vakalarının yaşanmaması için gençliğimizin ve ülke insanımızın sahih dini bilgiyle buluşturulması gerekir. Sahih dini bilginin kaynağı da devletimizin resmi kurumu Diyanet İşleri Başkanlığıdır."

Maşalı, gençlerle sadece sportif faaliyetlerde bir araya gelmediklerini, bunun bir vesile olduğunu vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimine cesaret eden güruhun, yıllarca bu toplumun dini duygularını istismar ettiğini yineleyen Maşalı, "İkinci temel vasıfları hainlik, üçüncüsü ise dış güçlere maşalık etmektir. Hainlik ve dış güçlere maşalık etme görevlerini ya da misyonlarını yerine getirememeleri için istismarı engellemek lazım. Bu hainler aramızdan ayıklandılar. Başka görünüm ve kisve altında kötü planlar yapmaya çalışmasınlar. Rabb'im milletimizi muhafaza eylesin. 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiseyi de gençlerimize sürekli anlatmalıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve bisikletleriyle makama gelenler dua etti.

Bu arada, ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelerek dua ettiği görüldü.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda dua etti - Son Dakika

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