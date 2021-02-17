Türkiye Diyanet Vakfı yetim kamplarındaki yaklaşık 1500 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı yetim kamplarındaki yaklaşık 1500 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor

17.02.2021 11:35
Türkiye Diyanet Vakfı yetim kamplarındaki yaklaşık 1500 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "Beytüsselam, Zemzem, İman ve Hz. Aişe yetim kamplarımızda kalan yaklaşık 1500 çocuğumuzun her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sık sık ziyaret ederek mutlu olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "Beytüsselam, Zemzem, İman ve Hz. Aişe yetim kamplarımızda kalan yaklaşık 1500 çocuğumuzun her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sık sık ziyaret ederek mutlu olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle aileleriyle güvenli bölgelerde kurulan çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan Suriyeli çocuklar, yaşadıkları onca zorluğa rağmen mutlu olabilmenin mücadelesini veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Suriye'de çocuk olmanın çok zorluk taşıdığını belirterek, yokluk içinde yaşama tutunan çocukların mutlu hissetmek için bölgeye ziyarete bulunanların yüzünde küçük bir tebessüm aradığını ifade etti.

Çocukların içerisinde yaşadıkları çamur deryasını, harabelikleri, su birikintilerini, yırtık çadırlarını oyun alanı, dağıtılan yardımların koli ve jelatinlerini ise oyuncak edindiklerini aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Hayalleri elinden alınan, zorlu bir yaşama mahkum edilen Suriyeli çocuklar, soğuğu kardeş, çileyi dost, imkansızlıkları kardeş edinmişler. Kendilerine uzatılan bir gofret, hediye edilen küçük bir oyuncak veya gözlerinizin içinde aradıkları küçücük gülümseme emaresi yaşadıkları tüm sıkıntıları unutup o anın mutluluğunu yaşamalarına yetiyor. Savaşta anne-babasını kaybetmiş küçücük yaşta kimsesiz kalmış sevgiye ve ilgiye muhtaç yetimler ise kendilerine uzanan şefkat elini hiç bırakmamak üzere sıkı sıkıya tutuyor. Onların çilesine ortak olmaya çalışırken acılarını da unutturmaya gayret ediyoruz."

Vakıfın bir yandan savaş mağduru ailelere gıda, yiyecek, giyecek, barınma, eğitim ve dini alanlarda hizmet verirken bir yandan da çocukların mutlu olabilmeleri, yeniden hayal kurabilmeleri için çaba sarf ettiğini vurgulayan Açık, şu bilgileri verdi:

"Yardım dağıtımlarımızda mutlaka çocukları da düşünerek bağışçılarımızın destekleriyle temin ettiğimiz küçük de olsa hediyeleri onlara ulaştırıyoruz. Oyuncak kampanyası düzenleyip çamurdan oyuncak yerine Türkiye'den kardeşlerinin gönderdiği oyuncaklarla oynamalarını sağlıyoruz. Beytüsselam, Zemzem, İman ve Hz. Aişe yetim kamplarımızda kalan yaklaşık 1500 çocuğumuzun her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sık sık ziyaret ederek mutlu olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Açık, savaş mağduru çocukların mutluluklarına ortak olup, hayallerini gerçekleştirebilmelerine yardım etmek için "bagis.tdv.org" adresinden veya bankalar aracılığıyla bağışta bulunulabileceğini bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, oyunlar, Zemzem, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı yetim kamplarındaki yaklaşık 1500 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika


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