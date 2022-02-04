Türkiye Diyanet Vakfı yurt içi ve dışında 1 milyon 205 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 2016 ile 2021 arasında Türkiye ile 81 ülkede 1 milyon 205 bin 522 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen projede, 36 dil ve lehçede bastırılan Kur'an-ı Kerimler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, bir yandan dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdurlara insani yardım ulaştırırken bir yandan da toplumların manevi eksikliğini giderecek çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Fikir, şükür ve zikir kitabı Kur'an-ı Kerim'in her eve girmesi için gayret ettiklerini belirten Açık, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah'ın kelamını ulaştırıyoruz. Ülkemizde hastaneler, cezaevleri ve eğitim kurumlarındaki, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz."

2016-2021 yıllarında 364 bin 212'si yurt içi, 841 bin 310'u yurt dışında olmak üzere 1 milyon 205 bin 522 Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını bildiren Açık, 2022'de 50 ülkede 350 bin Kur'an-ı Kerim hediye etmeyi planladıklarını kaydetti.