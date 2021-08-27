Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında 2021-2022 eğitim yılı öğrenci kayıtları başladı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı yükseköğretim yurtları, 2021-2022 eğitim yılı için öğrenci başvurularını almaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri de göz önünde bulundurularak 2021-2022 eğitim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Bu yıl ülke genelinde 28 ilde 33'ü kız 16'sı erkek olmak üzere toplam 49 üniversite öğrenci yurdunda 10 bin 283 öğrenciye barınma hizmeti vereceklerini aktaran Açık, sağlanan fiziksel şartların yanında bilimsel ve sosyal projeler, seminerler, konferanslar ve sanatsal faaliyetlerle de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunacaklarını ifade etti.

Açık, salgın nedeniyle gençlerin evlerde sıkça vakit geçirdiği ve bu süreçte sıkıldığına işaret ederek, "Yurtlarda gençlerimize aile sıcaklığını aratmayacak ortamlarda hizmet sunmanın yanında gerçekleştireceğimiz kurs, atölye çalışmaları, manevi programlar, sportif faaliyetler, geziler ve kamplar gibi sosyal faaliyetlerle de stresten uzak bir öğrencilik dönemi geçirmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını rahatlıkla sürdürebilmeleri için kesintisiz internet, ders çalışma salonları ve kütüphane hizmetleri sunduklarını da aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Ayrıca, öğrencilerimizin güvenliği için tüm yurtlarımız güvenlik kameralarıyla donatılmış olup giriş-çıkış işlemleri parmak izi sistemi kullanılarak takip ediliyor. Öğrencilerimizin yurtlara girişleriyle ilgili velilere SMS bilgilendirmesi yapılarak çocuklarının durumundan haberdar olmalarını sağlıyoruz. Türkiye'nin güvenini kazanmış bir teşkilat olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışıp, yurtlarda kalan öğrencilerimizin dini anlamda doğru bilgiye doğru kaynaklardan, hikmetli şekilde ulaşabilmelerine de yardımcı oluyoruz."

Yükseköğretim düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarına başvuruda bulunabileceğini belirten Açık, öğrencilerin "https://www.tdvyurt.com.tr" sayfasında bulunan kayıt formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.