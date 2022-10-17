Türkiye Diyanet Vakfından 20 bin gelin ve bebek bohçası desteği - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfından 20 bin gelin ve bebek bohçası desteği

17.10.2022 12:00
Türkiye Diyanet Vakfından 20 bin gelin ve bebek bohçası desteği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, yetim, öksüz, savaş mağduru gibi dezavantajlı ailelerin yeni doğan bebeklerine ve evlilik çağına gelmiş genç kızlara, 20 bin bebek ve gelin bohçası hediye edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, yetim, öksüz, savaş mağduru gibi dezavantajlı ailelerin yeni doğan bebeklerine ve evlilik çağına gelmiş genç kızlara, 20 bin bebek ve gelin bohçası hediye edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 8 aydır devam eden projeyle, hayırseverlerin ayni ve nakdi destekleriyle iyilik atölyelerinde hazırlanan gelin ve bebek bohçalarını, yetim, öksüz, savaş mağduru gibi dezavantajlı ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Gelin bohçasında çeyizlik malzemelerin, bebek bohçasında battaniye, kıyafet, bez ve hijyen seti gibi temel ihtiyaç malzemelerin bulunduğunu aktaran Turan, bohçaların Kur'an-ı Kerim'le birlikte hediye edildiğini, ziyarette aileye yönelik kitaplarla manevi rehberlik desteğinde de bulunduklarını kaydetti.

İzani Turan, evlilik hazırlığı yapan 10 bin genç ile 10 bin genç anneye, toplam 20 bin bohça hediye edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

İzani Turan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfından 20 bin gelin ve bebek bohçası desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfından 20 bin gelin ve bebek bohçası desteği - Son Dakika
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