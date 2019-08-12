Son Dakika Haberleri: Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı
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Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı

52 dakika önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bağlı Laknas köyünde ihtiyaç sahibi yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a bağlı Laknas köyünde ihtiyaç sahibi yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıttı.
Kurban Bayramı dolayısıyla 10 büyükbaş hayvan kesen TDV, Tiran ve civarında yaklaşık 350 aileye kurban eti dağıtımını gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban yardımının kardeşliğin en güzel örneği olduğunu vurguladı.
Yanılmaz, "Bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın Arnavut kardeşlerimize gönderdiği kurbanları dağıttık. Bu Türk halkının Arnavutlara olan ilgi ve alakalarını göstermektedir." dedi.
İki halk arasındaki kardeşliğin devam etmesi temennisinde bulunan Yanılmaz, kurban faaliyetlerine bundan sonraki yıllarda da devam edeceklerini söyledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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