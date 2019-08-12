Son Dakika Haberleri: Türkiye Diyanet Vakfından Azerbaycan'da kurban eti dağıtımı
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Türkiye Diyanet Vakfından Azerbaycan'da kurban eti dağıtımı

42 dakika önce

Azerbaycan'da, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bin 610 hisse kurban kesilerek, etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Türkiye Diyanet Vakfından Azerbaycan'da kurban eti dağıtımı, System.String[]
Azerbaycan'da, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bin 610 hisse kurban kesilerek, etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.
Ülkede uzun yıllardır faaliyet gösteren TDV, düzenli yaptığı yardım faaliyetlerini bu yıl da devam ettirerek Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.
Veteriner hekimler ve din adamlarının denetiminde kesimleri gerçekleştirilen hayvanların eti, titiz şekilde parçalandıktan sonra paketlere konularak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazır hale getirildi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Mahmut Ağırman, TDV'nin Azerbaycan'da 26 yıldır kurban faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.
Ağırman, Bakü dahil 5 bölgede bin 610 hisse kurban kesimine başlandığını ve etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.
Türk hayırseverlerin Azerbaycan'da kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) da kurban organizasyonu düzenledi.
GYF Başkanı Ahmet Tecim, bu yıl Azerbaycan'da bin 316 hisse kurban keseceklerini ve kurban etlerinin büyük bölümünü Karabağ göçmenlerine, şehit ailelerine, ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştıracaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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