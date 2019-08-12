Türkiye Diyanet Vakfından Endonezya'da kurban programı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Endonezya'da Kurban Bayramı süresince bin 750 kurban hisse kesiminin yapılacağı bildirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Endonezya'da Kurban Bayramı süresince bin 750 kurban hisse kesiminin yapılacağı bildirildi.

TDV'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya'nın belirlenen bölgelerinde kurban kesimlerine başlandığı belirtildi.

Bayramın diğer günlerinde kesim işlemlerinin devam edeceği ve toplam 250 kurban kesiminin bin 750 hisse şeklinde yapılacağı kaydedildi.

Ülkenin Aceh de Utara, Banda, Pidie Jara bölgelerinde toplam 100, Seram Timur'da 50, Buru'da da 100 kurban kesiminin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

TDV'ye, kurban faaliyetlerinin organize edilmesinde Endonezya Acil Yardım Teşkilatının (ACT) yardım ettiği de bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kurban Bayramı'nda aciller doldu taştı! Kendini yaralayan 5 bin kişi hastanelik oldu

Korkunç kaza! Arızalı aracından inen sürücü, otomobil çarpması sonucu can verdi

Küçük kızı taciz eden sapık, mahallelinin elinden kaçıp dama çıktı

Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı