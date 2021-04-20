Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Beklenen Sensin" sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Gana'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı ve su kuyusu açtı.
TDV Gana ülke sorumlusu Mustafa Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı vesilesiyle ülkede çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.
Karadavut, "Gana'da ramazan yardımlarımız kapsamında 1300 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak ramazan ayını huzurlu şekilde geçirmelerine vesile olduk." dedi.
Ülkede içme suyu sıkıntısı bulunan bölgelerde 5 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını ifade eden Karadavut, bölge halkını, uzun yıllar boyunca yararlanabilecekleri suya kavuşturduklarını söyledi.
Karadavut, yardımlarından dolayı Türk halkına teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye Diyanet Vakfından Gana'ya ramazan yardımı - Son Dakika