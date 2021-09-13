Türkiye Diyanet Vakfı gazilere Kur'an-ı Kerim hediye etti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Adalet Bakanlığınca organize edilen Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gazilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde gaziler ve yakınlarının da katıldığı programda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında gazilere Kur'an-ı Kerim hediye edildiği bildirildi.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirtti. Kur'an'ı okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015'te başlatılan projenin her yıl büyüyerek devam ettiğini dile getiren Çetin, proje kapsamında dünyanın dört bir yanında hayatları boyunca Kur'an'ı mushaf olarak görememiş insanlara Allah'ın kelamını ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Yurt içinde de başta ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimine Kur'an-ı Kerim ulaştırmaya çalışıyoruz. Adalet Bakanlığınca düzenlenen Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında da vakfımızdan böyle bir talepte bulunuldu. Biz de bu güzel ve özel günde fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimizin yanında yer almak, onlara Kur'an-ı Kerim hediye etmek istedik."

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile gaziler ve yakınları da katıldı.