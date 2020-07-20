Türkiye Diyanet Vakfından Kapıkule'de gurbetçilere su ve lokum ikramı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şubesi Kapıkule Sınır Kapısının girişine kurduğu stantla yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşları karşılayarak su ve lokum ikramında bulunuyor.



Edirne İl Müftü Vekili ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkan Vekili Hüseyin Okuş, araçlarıyla binlerce kilometre uzaktan gelen ve vatan topraklarına ayak basan gurbetçileri ilk olarak Türkiye Diyanet Vakfının karşıladığını söyledi.



Gurbetçi aileleri birkaç dakikalığına da olsa vakıf standında misafir ettiklerini, yorgunluklarını atmak için su ve lokum ikramında bulunduklarını anlatan Okuş, gurbetçi vatandaşların vekalet ile kurban standına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek necip milletin her yıl olduğu gibi bu yılda fakir ve muhtaç kardeşlerinin hamisi olacağını dile getirdi. - EDİRNE