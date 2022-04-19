Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından KKTC genelinde 500 paket gıda yardımı yapıldı.

Gıda paketlerinin yanı sıra çocuklar için şeker ve balon dağıtımı da gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, ramazan süresince Lefkoşa'da yer alan Hala Sultan Camisi'nde pazartesi ve çarşamba iftar verileceği ve gıda yardımlarının KKTC genelinde devam edeceği bildirildi.

TDV Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürü Mustafa Çekiç AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın KKTC'deki vatandaşlara selam gönderdiğini belirtti.

TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafından mazlum ve mağdur coğrafyalarda iftar programları ve yardım kampanyaları düzenlediğini ifade eden Çekiç, bu kapsamda KKTC'de de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi.

TDV tarafından ramazan faaliyetlerine yönelik yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

" Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize milletimizden aldığımız emanetleri ulaştırmayı kendimize bir borç olarak görmekte bu anlamda tüm zorlukları aşmak için çaba göstermekteyiz. Bu yıl da 'Beklenen Sensin' temasıyla düzenlediğimiz Ramazan Programı kapsamında dünyanın 83 ülkesinde iftar sofraları kuruyor, hazırladığımız kumanyaları kardeşlerimize ulaştırıyor ve yetimler için bayram hediyeleri ile ramazan coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Bizim gönül dünyamızda canımızdan çok sevdiğimiz vatanımız Türkiye ile kardeşlerimizin yaşadığı topraklar arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü biz inanıyoruz ki 'İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanıdır.' "