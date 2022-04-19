Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

19.04.2022 18:52
Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından KKTC genelinde 500 paket gıda yardımı yapıldı.

Gıda paketlerinin yanı sıra çocuklar için şeker ve balon dağıtımı da gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, ramazan süresince Lefkoşa'da yer alan Hala Sultan Camisi'nde pazartesi ve çarşamba iftar verileceği ve gıda yardımlarının KKTC genelinde devam edeceği bildirildi.

TDV Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürü Mustafa Çekiç AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın KKTC'deki vatandaşlara selam gönderdiğini belirtti.

TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafından mazlum ve mağdur coğrafyalarda iftar programları ve yardım kampanyaları düzenlediğini ifade eden Çekiç, bu kapsamda KKTC'de de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi.

TDV tarafından ramazan faaliyetlerine yönelik yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

" Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize milletimizden aldığımız emanetleri ulaştırmayı kendimize bir borç olarak görmekte bu anlamda tüm zorlukları aşmak için çaba göstermekteyiz. Bu yıl da 'Beklenen Sensin' temasıyla düzenlediğimiz Ramazan Programı kapsamında dünyanın 83 ülkesinde iftar sofraları kuruyor, hazırladığımız kumanyaları kardeşlerimize ulaştırıyor ve yetimler için bayram hediyeleri ile ramazan coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Bizim gönül dünyamızda canımızdan çok sevdiğimiz vatanımız Türkiye ile kardeşlerimizin yaşadığı topraklar arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü biz inanıyoruz ki 'İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydalı olanıdır.' "

Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

YORUMLAR
500
Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem

Türkiye Diyanet Vakfı, Ali Erbaş, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 19:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfından KKTC'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement