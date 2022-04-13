Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

13.04.2022 16:25

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan faaliyetleri kapsamında Tunus'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan faaliyetleri kapsamında Tunus'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türkiye'den gelen TDV görevlileri, Tunus Sosyal Dayanışma Derneği ile düzenlenen programda başkent Tunus'un Medine bölgesinde yer alan Bab el-Minare Mahallesi'nde ramazan kumanyası dağıttı.

TDV heyetinden Muhammed Musab Ünalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Tunus genelinde 1500 kişiye iftar vereceklerini ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 ramazan kumanyası ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

Ünalmış, "Yardımların Tunuslu dernekler ile koordineli olarak dağıtımına bugün başladık. Bizim rolümüz Türk halkının emanetlerini kardeş ülke Tunus'a ulaştırmak. Faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl yardımlarımızı 3-4 bin civarında kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

TDV, her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı dönemlerinde Tunus'a ekip göndererek ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfından ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


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