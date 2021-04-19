Türkiye Diyanet Vakfından Zambiya'ya ramazan yardımı - Son Dakika

Paketlerin temel ihtiyaç malzemesinden oluştuğunu ifade eden İnce, içme suyu sıkıntısı bulunan bölgelerde de güneş enerjisiyle çalışan 3 yeni su kuyusunun hizmete açıldığını kaydetti.

İnce, "TDV olarak başkent Lusaka, Kafue ve Kabwe bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik 500 gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi." dedi.

TDV Zambiya ülke sorumlusu Burak İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı vesilesiyle Zambiya'da çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika ülkesi Zambiya 'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı ve su kuyusu açtı.

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