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Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor

09.01.2022 15:46

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim, Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına teslim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle temin edilen 20 bin Kur'an-ı Kerim, Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına teslim edildi.

Dağıtıma aracılık eden Gazze Destek Derneği Temsilcisi Hani Sureyya AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV tarafından düzenlenen "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerimleri teslim aldıklarını belirtti.

Sureyya, proje kapsamında 20 bini Gazze, 30 bini Kudüs dahil Batı Şeria'da olmak üzere toplam 50 bin Kur'an-ı Kerim'in mescitlere ve hafızlara dağıtılacağını aktardı.

Gazze Vakıflar Bakanlığı Vekili Abdulhadi el-Ağa ise projenin, Kur'an-ı Kerim'e özen gösterilmesi ve insanların bu kutsal kitaba olan bağının artması için gerçekleştiğine dikkati çekti.

Ağa, Kur'an-ı Kerim dağıtılması konusundaki çalışmalarından dolayı TDV'ye teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor
Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor
Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor

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Türkiye, Gazze, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazze'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor - Son Dakika
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