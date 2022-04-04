Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle Gazzelilere 2 bin koli gıda yardımı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin koli gıda yardımında bulunuldu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı vesilesiyle yürütülen kampanya kapsamında Filistinlilere gıda yardımları ulaştırıldı.

TDV'nin 2 bin koli gıda yardımı, Gazze Vakıflar Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Gazze Vakıflar Bakanlığı Vekili Abdulhadi el-Ağa da yardımlar dolayısıyla TDV'ye teşekkür etti.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.