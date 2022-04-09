Türkiye Diyanet Vakfının katkısıyla Yemen'de 4 bin paket gıda dağıtıldı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfının katkısıyla Yemen'de 4 bin paket gıda dağıtıldı

09.04.2022 23:27
Türkiye Diyanet Vakfının katkısıyla Yemen'de 4 bin paket gıda dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) katkısıyla Yemen'de ihtiyaç sahiplerine 4 bin paket gıdanın dağıtımı yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) katkısıyla Yemen'de ihtiyaç sahiplerine 4 bin paket gıdanın dağıtımı yapıldı.

Yemenli sivil toplum örgütü İnsana Erişim Derneği Genel Sekreteri Abdulvasi el-Vasi, yaptığı yazılı açıklamada, TDV'nin desteğiyle, yerinden edilmiş ve yardıma muhtaç Yemenli ailelere yardım sağlandığını belirtti.

Vasi, TDV'nin katkısıyla 4 bin paket ramazan kumanyası dağıtıldığını, 12 ilde 5 bin kişiye iftar verildiğini ifade etti.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde yardım ve kalkınma projeleri yürüttüklerini belirten Vasi, projelerine sağladığı destek dolayısıyla TDV'ye teşekkür etti.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

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Türkiye, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfının katkısıyla Yemen'de 4 bin paket gıda dağıtıldı - Son Dakika


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