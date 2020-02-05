Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: "Camiler depreme hazır hale getirilmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: 'Camiler depreme hazır hale getirilmelidir' - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: "Camiler depreme hazır hale getirilmelidir"

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, özellikle Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında vatandaşların bir kısmının camilerde barındığını belirterek, "Bu durum camilerimiz başta olmak üzere Kur'an kursları, eğitim merkezleri gibi binaların depreme dayanıklı olup olmadıklarının...

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal:

Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, özellikle Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında vatandaşların bir kısmının camilerde barındığını belirterek, "Bu durum camilerimiz başta olmak üzere Kur'an kursları, eğitim merkezleri gibi binaların depreme dayanıklı olup olmadıklarının kontrol ettirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak depreme hazır hale getirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmıştır" dedi.


Türkiye Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, yaptığı yazılı açıklamada Elazığ ve diğer illerde çeşitli zamanlarda farklı büyüklükte meydana gelen depremlerin Türkiye'yi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdiğini belirtti. Depremlerde vefat edenlere rahmet ve yaralananlara acil şifalar dileyen Ünal, "Okul ve cami gibi insanlarımızın toplu olarak bulunduğu yerler önemlidir. Özellikle Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında vatandaşlarımızın bir kısmı camilerde barınmışlardır. Bu durum camilerimiz başta olmak üzere Kur'an kursları, eğitim merkezleri gibi binaların depreme dayanıklı olup olmadıklarının kontrol ettirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak depreme hazır hale getirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak camilerimizin depreme dayanıklıkları ile ilgili kontrollerinin yaptırılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığına yazılı olarak müracaatta bulunduk. Yüce Allah bütün afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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