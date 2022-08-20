Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek - Son Dakika
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Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek

20.08.2022 18:06
Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek

TÜRKİYE Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kırıkkale Şubesi üyeleri, kentteki Gürler Camii önünde toplanarak, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek olduklarını duyurdu.

TÜRKİYE Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kırıkkale Şubesi üyeleri, kentteki Gürler Camii önünde toplanarak, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek olduklarını duyurdu.

Gürler Camii Dernek Başkanı Kenan Doğanülker, imam Ü.U. ve müezzin M.Y.'nin cuma namazı sonrası müftülük adıyla topladıkları paranın bir kısmını 27 Mayıs'ta zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli, Kırıkkale Müftülüğü de idari soruşturma başlattı.Diyanet-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri, bugün cami önünde toplanarak konuyla ilgili şikayette bulunan dernek başkanına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı Vahit Kalkan, Doğanülker'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' misali dernek başkanı, kendi yaptıkları yanlışları örtbas etmek için cami görevlilerimize karşı yalan ve iftiralara başvurmuştur. Geçmişte babasının işlettiği, Gürler Camii müştemilatında bulunan cami tuvaletlerini yaklaşık 20 yıldır hiçbir masraf olmadan halen dernek başkanı olarak Kenan Doğanülker işletmektedir. Süresinin dolması üzerine sözleşmeyi yeniden uzatmak istemesi üzerine cami görevlilerimiz, mülkiyeti hazineye ait olan bir yerin inisiyatifinin müftülük bünyesinde olduğunu ve işletmenin cami adına olması gerektiğini söylediklerinde aşırı tepkiyle karşılaşmışlardır. Biz hocalarımıza her zaman güveniyoruz, hocalarımızın yanındayız. Diyanet-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığı olarak hocalarımızın hukuki haklarını savunacağız, iftira sahipleri hakkında maddi manevi tazminat davaları açacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Diyanet Sen, Kırıkkale, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet-Sen'den, hakkında soruşturma başlatılan imam ve müezzine destek - Son Dakika

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