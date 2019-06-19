Son Dakika Haberleri: Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı

1 saat önce

Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6'ncı sıraya yerleşirken, 55 milyar 130 milyon metreküp ithal ettiği görüldü.

Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı, System.String[]
Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6'ncı sıraya yerleşirken, 55 milyar 130 milyon metreküp ithal ettiği görüldü.
Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerin doğal gaz ithalatına yönelik yapılan raporu inceledi. Ajans Press'in CIA verilerinden ve medya yansımalarında derlediği bilgilere göre, Türkiye doğal gaz ithalatında 216 ülke arasından 6'ncı sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle 55 milyar 130 milyon metreküp doğal gaz ithalatında bulunan Türkiye'yi 69 milyar 660 milyon metreküp ile İtalya'nın bir üst sıradan takip ettiği kaydedildi. En çok ithalatı yaparak listenin ilk sırasında yer alan ülke de Almanya olurken, ithalat oranı 119 milyar 500 milyon metreküp olarak belirlendi. Buna karşın Aruba'nın sadece 1 metreküp ithalat yaptığı kaydedilirken, Bangladeş, Burundi, Kenya ve Yemen gibi ülkelerde doğalgaz ithalatının sıfır olduğu tespit edildi. ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne kadar doğalgaz başlığı altında 94 bin 612 haber çıkışı tespit edilirken, doğal gazın dünya ülkeleri açısından değeri bir kez daha göz önüne çıktı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Ajans, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye doğal gaz ithalatında dünya altıncısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]