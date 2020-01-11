Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika Dünya

Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada

6 saat önce

Genç nüfusuyla övünen Türkiye'de rakamlar doğurganlık hızının azaldığına işaret etse de, ülke hala doğan çocuk sayısında Avrupa’da liderliği elden bırakmıyor.

Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada, System.String[]

Türkiye'de doğurganlık hızının uzun yıllar sonra kadın başına 2 çocuğun altına düşmesi düşük doğurganlığın artık Batı ülkelerine özgü olmadığı yorumlarını gündeme getirdi.


Veriler kısa bir süre öncesine kadar genç nüfusuyla övünen ülkede doğurganlık hızının azaldığına işaret etse de Türkiye hala doğum oranı bakımından Avrupa'da lider konumda.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:37 
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