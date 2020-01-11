Son Dakika › Dünya › Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika Dünya
Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada
6 saat önce
Genç nüfusuyla övünen Türkiye'de rakamlar doğurganlık hızının azaldığına işaret etse de, ülke hala doğan çocuk sayısında Avrupa’da liderliği elden bırakmıyor.
Türkiye'de doğurganlık hızının uzun yıllar sonra kadın başına 2 çocuğun altına düşmesi düşük doğurganlığın artık Batı ülkelerine özgü olmadığı yorumlarını gündeme getirdi.
Veriler kısa bir süre öncesine kadar genç nüfusuyla övünen ülkede doğurganlık hızının azaldığına işaret etse de Türkiye hala doğum oranı bakımından Avrupa'da lider konumda.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:37
Son Dakika Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü