Türkiye doğan bebek sayısında Avrupa'da ilk sırada

Türkiye'de doğurganlık hızının uzun yıllar sonra kadın başına 2 çocuğun altına düşmesi düşük doğurganlığın artık Batı ülkelerine özgü olmadığı yorumlarını gündeme getirdi.



Veriler kısa bir süre öncesine kadar genç nüfusuyla övünen ülkede doğurganlık hızının azaldığına işaret etse de Türkiye hala doğum oranı bakımından Avrupa'da lider konumda.