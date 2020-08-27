Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de daha önce 27 Ağustos'a kadar uzatılan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uzatılacağı konuşulan NAVTEX süresi için yeni hamle geldi. Türkiye yeni NAVTEX yayımladı. Buna göre; 1-2 Eylül'de Akdeniz'de atış eğitimleri yapılacak.
Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz'de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek. Öte yandan Doğu Akdeniz'de bir gelişme daha yaşandı. Araştırma gemisi oruç reisin Akdeniz'deki görev süresi uzadı. Gemi, 1 Eylül'e kadar çalışmalarını sürdürecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:27 - Kaynak: İHA
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