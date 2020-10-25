Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti - Son Dakika

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
25.10.2020 03:50
TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti.
TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.
Türkiye, Rodos Adası'nın güneyinde sismik araştırma yapılması için yeni bir NAVTEX ilanı duyurdu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de 4 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak.
Haber: ANKARA,
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