Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti - Son Dakika

TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.

Türkiye, Rodos Adası'nın güneyinde sismik araştırma yapılması için yeni bir NAVTEX ilanı duyurdu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de 4 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak.

Haber: ANKARA,