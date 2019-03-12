Türkiye Doğum Oranında AB Ülkelerini Geride Bıraktı

TÜRKİYE, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı.

TÜRKİYE, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı. AB ülkeleri arasında en yüksek doğum oranı yüzde 1.9 ile Fransa'da gerçekleşirken, onu İsveç 1.78, Danimarka, 1.77, İrlanda 1.75 ve İngiltere 1.74 ile takip etti.



EN DÜŞÜK MALTA En düşük doğum oranına sahip AB ülkesi ise yüzde 1.26 ile Malta oldu. Malta'nın ardından düşük doğum oranına sahip ülkeler yüzde 1.31 oranıyla İspanya, yüzde 1.32 ile İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 1.35 ile de Yunanistan olarak sıralandı.



TÜRKİYE'DE 1 MİLYONDAN FAZLA BEBEK DOĞDU



Türkiye'de 2017'de 1 milyon 291 bin 55 bebek dünyaya gelirken, tüm AB ülkelerinde 5 milyon 74 bin 875 bebek doğdu. Diğer yandan, AB ülkelerinde annelerin ilk bebek sahibi olma yaşı ortalama 29,1 oldu.

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