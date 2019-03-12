Son Dakika Haberleri: Türkiye Doğum Oranında AB Ülkelerini Geride Bıraktı

Türkiye Doğum Oranında AB Ülkelerini Geride Bıraktı

52 dakika önce

TÜRKİYE, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı.

Türkiye Doğum Oranında AB Ülkelerini Geride Bıraktı, System.String[]
TÜRKİYE, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı. AB ülkeleri arasında en yüksek doğum oranı yüzde 1.9 ile Fransa'da gerçekleşirken, onu İsveç 1.78, Danimarka, 1.77, İrlanda 1.75 ve İngiltere 1.74 ile takip etti.

EN DÜŞÜK MALTA En düşük doğum oranına sahip AB ülkesi ise yüzde 1.26 ile Malta oldu. Malta'nın ardından düşük doğum oranına sahip ülkeler yüzde 1.31 oranıyla İspanya, yüzde 1.32 ile İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 1.35 ile de Yunanistan olarak sıralandı.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYONDAN FAZLA BEBEK DOĞDU

Türkiye'de 2017'de 1 milyon 291 bin 55 bebek dünyaya gelirken, tüm AB ülkelerinde 5 milyon 74 bin 875 bebek doğdu. Diğer yandan, AB ülkelerinde annelerin ilk bebek sahibi olma yaşı ortalama 29,1 oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:05 

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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