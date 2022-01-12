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"Türkiye Dokuma Atlası"nın sahne gösterisi yapıldı - Son Dakika

"Türkiye Dokuma Atlası"nın sahne gösterisi yapıldı

12.01.2022 19:14

Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun üretilerek tekstil ve moda sektörüyle buluşturulmasını amaçlayan "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan dokumalar sahne gösterisiyle sergilendi.

Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun üretilerek tekstil ve moda sektörüyle buluşturulmasını amaçlayan "Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında hazırlanan dokumalar sahne gösterisiyle sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen projenin sahne gösterisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilindeki yöresel dokumaların keşfedilmesi, geçmişteki ve bugünkü durumlarının karşılaştırılarak malzeme, teknik ve ham madde özellikleri açısından detaylı analizlerinin yapılması ve her bir dokumanın kimliklendirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Geleneğe sahip çıkarak geleceğe daha sağlam temeller atabilmeyi umduklarını ifade eden Şensoy, "Büyük bir heyecan duyarak yürüttüğümüz projenin Türk kültürünün binlerce yıllık hafızasına ışık tutmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar ise tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde ihracatın 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 26,7 artarak, 36 milyar 202 milyon dolar olduğunu söyledi.

Tekstil sektörünün alt kolu kumaş sektöründe Türkiye'nin dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu altını çizen Ağar, "Artık birçok firmamız yabancı markaların bir numaralı tedarikçisi olarak vazgeçilmez bir ticaret ortağı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ağar, tekstil sektöründeki firmaların daha rekabetçi olabilmesi için katma değeri yüksek ürün üretmesi gerektiğini ifade ederek, " Moda, marka, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon firmalarımız ihracat stratejilerinde ve önceliğinde olmalıdır." diye konuştu.

Tüm dünyada farklı ve özgün ürünlere eğilim olduğunu vurgulayan Ağar, Türkiye Dokuma Atlası projesiyle Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık dokuma kültürünün korunması, geliştirilmesi ve bu zengin kültürel birikimin geliştirilerek gelecek nesillere aktarılabilmesinin amaçlandığını belirtti.

"Tekstil firmalarının markalaşmasına katkı sağlayacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin de projenin yerli tekstil firmalarının markalaşmasına ve uluslararası pazarda isimlerini duyurmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, "Kadınlarımızın basit dokuma tezgahlarında sevinçlerine, hüzünlerine, umutlarına ve hayallerine attıkları ilmeklerle başlayan binlerce yıllık serüvende ülkemiz bugün tekstil ve hazır giyim alanında dünya devi ülkelerden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'ya dokunmanın medeniyetin beşiğine dokunmak olduğunu belirten Şahin, "Anadolu'nun irfanına, dokumasına dünyanın ihtiyacı var. Dünya bunu bizden istiyor. İşte o yüzden yaşama biraz dokunmak, Anadolu'nun gönlüne dokunmak ve o asil boyasıyla boyamak için sevgiyle yola çıktık." şeklinde konuştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise projeyle Anadolu'nun binlerce yıllık tasarım ve dokuma yolculuğuna ışık tutulduğunu ifade ederek, tekstil sektöründeki kültürel mirasının Türkiye'yi küresel ligde bir adım öne geçirdiğini söyledi.

Öksüz, "Proje kapsamında tespit edilen, Türkiye'ye özgü 500'e yakın kumaş çeşidi, Anadolu topraklarının birçok kültürün anavatanı olduğu gibi tekstil sektörünün de anavatanı olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.

Konuşmaların ardından İTHİB'in desteklediği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin de katkı verdiği proje kapsamında hazırlanan geleneksel dokumalar, günün farklı zamanlarında kullanıma ilişkin tasarlanmış kıyafetler ve ev tekstil örnekleri tiyatral bir gösteriyle sergilendi.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hümeyra Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül de katıldı.

Türkiye Dokuma Atlası nın sahne gösterisi yapıldı
Türkiye Dokuma Atlası nın sahne gösterisi yapıldı
Türkiye Dokuma Atlası nın sahne gösterisi yapıldı
Türkiye Dokuma Atlası nın sahne gösterisi yapıldı

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Hamster Coin, İstanbul, Türkiye, Moda, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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