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Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında yerli tasarımcılar bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında yerli tasarımcılar bir araya geldi

09.09.2021 13:00
Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında yerli tasarımcılar bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında, yerli tasarımcıların bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında, yerli tasarımcıların bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda haziranda açılışı yapılan Türkiye Dokuma Atlası Sergisi ve Projesi çerçevesinde düzenlenen toplantıda, moda tasarımcıları, yöresel dokumaların çağdaş yorumlarla tasarımlarda nasıl kullanılacağı ve dünyaya tanıtılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Proje Koordinatörü Ayşe Dizman, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, proje kapsamında Anadolu'da tespit edilen 350 dokumanın tekrar üretime kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Projenin ilk ayağı kapsamında, tasarımcılarla bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını dile getiren Dizman, hem ulusal hem uluslararası boyutta dokumaların nasıl tanıtılabileceğini ele alacaklarını bildirdi.

Dizman, "Avrupa'da özellikle ressamlara konu olmuş dokumalarımız varken bugün Batı'ya ya da başka kültürlere dönerek bunları kullandık. Oysa kendi kültürümüzdeki ipek çok kıymetli bir örnek. Kışın sıcak, yazın serin tutması gibi özellikleri var. Doğala geçişle birlikte bunların öne çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Projenin kelebek etkisi yarattığını, ciddi geri dönüşümler aldıklarını vurgulayan Dizman, "Hem eğitim olarak hem ustaların yetiştirilmesi olarak büyük talep var. En önemlisi bunu ileriye nasıl taşıyabiliriz, daha alınabilir daha satılır hale nasıl getirebiliriz hedeflerimizden biri bu." dedi.

"Kendi tasarımlarımızda kullanmak en büyük arzumuz"

Tasarımcılardan Ece Ege, projenin yılladır beklendiğini belirterek, "Ülkemizin bütün yörelerinin farklı güzellikte dokuma sanatı unutulmuştu. Anadolu'da hala bu tezgahların olduğunu ve kumaşların dokunduğunu bilmiyordum. Bunları sektöre katmak kendi tasarımlarımızda kullanmak, ihraç etmek en büyük arzumuz. Bizlere zenginlik katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tuvana Demir, projenin önemine dikkati çekerek, tasarımcıların materyallerle kültürlerle yaşadığını, bunlardan beslenip bir sonraki nesile aktarmak için çalıştığını söyledi.

Tarihini bilmeyen toplumların geleceğini tehlikeye sokacağını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Dünyaya ilham veren bir kültürümüz var. Bu sergide, üretilen tasarımları nasıl hayatımıza adapte edeceğimizi konuşacağız. Muhteşem bir gün çok mutluyum. Biz tasarımcılar Fransa'ya, Amerika'ya, Hindistan'a gidip kumaşlar peşinde koştururken, kendi ülkemizdeki unutulmaya yüz tutmuş kumaşlarla bir şeyler tasarlayabiliyor olmak, bizleri havaya uçuracak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Deniz Sağdıç, Dokuma Atlası Projesi'nin Anadolu medeniyetlerinin zenginliklerini göstermesi açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu değerlerin gelecek nesillere ulaşmasına öncülük eden, nitelikli ve kaliteli bir sergi düzenleyen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından desteklenen projenin yerel paydaşları arasında Türkiye Belediyeler Birliği bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sergi ziyaretinin ardından düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kültür Tarihçisi H. Hümeyra Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek'in yanı sıra Ece Ege, Günseli Kato, Deniz Sağdıç, Nedret Taciroğlu, Fırat Neziroğlu, Tuvana Demir, Ece Gözen, Siren Ertan gibi tasarımcılar ve Türkiye'nin farklı belediyelerinden temsilciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında yerli tasarımcılar bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında yerli tasarımcılar bir araya geldi - Son Dakika
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