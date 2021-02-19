Türkiye donuyor Şanlıurfa güneşin tadını çıkarıyor - Son Dakika

Türkiye donuyor Şanlıurfa güneşin tadını çıkarıyor
19.02.2021 12:56
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken Şanlıurfa'da ise vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili olurken Şanlıurfa'da ise vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Yurdun büyük bir bölümünde yağan kar yağışı sonrası soğuk hava etkisi sürüyor. Şanlıurfa'da ise vatandaşlar sıcak hava ve güneşin tadını çıkarıyor. Kentin önemli tarihi ve turistik yerlerinden olan Balıklıgöl'de vatandaşlar, aileleriyle birlikte balıklara yem attı, sıcak havada banklarda oturarak zaman geçirdi. Kentin birçok parkında da bahar havası ile vatandaşlar cimlerin üzerinde ve banklarda oturarak zaman geçirdi.
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışının etkili olduğunu ve yolların kapandığını belirten vatandaşlar, Şanlıurfa'da ise güneşli havanın tadını çıkardıklarını söyledi. - ŞANLIURFA
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