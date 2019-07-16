Son Dakika Haberleri: Türkiye dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e gönderiyor
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Türkiye dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e gönderiyor

8 saat önce

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldığı Ankara, bölgeye bir gemi daha gönderiyor. Böylece Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü Türk gemisi de dahil edilmiş olacak

Türkiye dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e gönderiyor, System.String[]
Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldığı Ankara, bölgeye bir gemi daha gönderiyor.

Böylece Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü Türk gemisi de dahil edilmiş olacak.
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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:22 
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