Türkiye dördüncü gemiyi de Doğu Akdeniz'e gönderiyor
8 saat önce
Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldığı Ankara, bölgeye bir gemi daha gönderiyor. Böylece Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü Türk gemisi de dahil edilmiş olacak
Doğu Akdeniz
'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği
'nin yaptırım kararı aldığı Ankara
, bölgeye bir gemi daha gönderiyor.
Böylece Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü Türk gemisi de dahil edilmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:22
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