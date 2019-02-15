Türkiye Dördüncüsü Alucra Mehmet Akif YBO'dan
43 dakika önce
Türkiye genelinde yapılan Afiş Yarışmasından Alucra Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Türkiye dördüncüsü oldu.
Alucra Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulunda yürütülen 9 İl Tek Atatürk projesi kapsamında ocak ayı etkinliği Türkiye geneli afiş yarışması düzenlendi.
Öğrencilerin yoğun ilgi ile katıldığı yarışmada okulca belirlenen jüritarafından afişler seçildi.
Seçilen afiş proje merkezi olan İstanbul'a gönderildi.
Yapılan değerlendirme sonucuİlimizi temsil eden Alucra Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencilerinden Şevval İkra Avcı yapmış olduğu afişle Türkiye geneli yarışmada dördüncü oldu.Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
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