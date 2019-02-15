Türkiye Dördüncüsü Alucra Mehmet Akif YBO'dan

Alucra Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulunda yürütülen 9 İl Tek Atatürk projesi kapsamında ocak ayı etkinliği Türkiye geneli afiş yarışması düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun ilgi ile katıldığı yarışmada okulca belirlenen jüritarafından afişler seçildi.

Seçilen afiş proje merkezi olan İstanbul'a gönderildi.

Yapılan değerlendirme sonucuİlimizi temsil eden Alucra Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencilerinden Şevval İkra Avcı yapmış olduğu afişle Türkiye geneli yarışmada dördüncü oldu.Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.