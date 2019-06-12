Son Dakika Haberleri: Türkiye Dörtlü Final'e yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye Dörtlü Final'e yükseldi

38 dakika önce

2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika'yı setlerde 3-1 yenerek gruptaki beş maçından da galip ayrılarak Dörtlü Final(e yükseldi.

Türkiye Dörtlü Final'e yükseldi, System.String[]
2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika'yı setlerde 3-1 yenerek gruptaki beş maçından da galip ayrılarak Dörtlü Final(e yükseldi. Türkiye, gruptaki beşinci maçında Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Belçika'yı ağırladı. Milliler, rakibine karşı setlerde 3-1 üstünlük kurduğu maçın sonunda, bitime 1 hafta kala Dörtlü Finale kalmaya hak kazandı. Bu sonucun ardından, grupta oynadığı 5 maçını da namağlup tamamlayan ay-yıldızlılar, 16 Haziran'da Riga'da Letonya ile oynayacağı grubun son maçının da tamamlanmasıyla birlikte 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.
TRABZON SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR Milli Takıma büyük destek veren Trabzon seyircisine teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maç sonu açıklamalarda bulundu. Üstündağ, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Anadolu'da voleybol şenliği yaşıyoruz. Sivas'ta başlayan, Malatya ile devam eden ve bugün Trabzon'da muhteşem seyirci desteği vardı. Trabzon, gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Dörtlü Final grubuna kaldıkları için mutlu olduklarını da ifade eden Üstündağ, "Artık dört takım arasında Final-Four oynayacağız. Orada şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Oyuncuları kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Salon: Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye) Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, ( Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın) Belçika: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van de Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer) Setler: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16 Süre: 93 dakika (23, 27, 21, 22)
(Fatih Yılmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Trabzon, Belçika, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü Altay Bayındır, Kosova'da yaşanan gerginliği anlattı: Hoş olmayan bir yaklaşım vardı İçişleri Bakanı Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Dörtlü Final'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]